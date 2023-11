In attesa della, che il prossimo 24 gennaio sarà al via sui campi della Costa d'Avorio, c'è una nazionale che si avvicina alla manifestazione accompagnata da particolari aspettative. Allenata dal portoghese José Peseiro,. Tra i numerosi nomi, che portano lustro al reparto avanzato a bandiera biancoverde, c'è quello di. Dagli inizi in Nigeria, passando per l'Eliteserien norvegese, fino ad approdare il Ligue 1, l'ascesa del classe 2000 lo mette di diritto tra i nomi da tenere d'occhio, sia in ottica mercato futuro, sia per l'assegnazione dellaIn un periodo storico in cui in Italia ci si guarda intorno constatando la scarsa presenza di veri "numeri 9",. Non solo i "due Victor", Victor(capocannoniere della scorsa Serie A) e Victor Okoh(bomber del Bayer Leverkusen già a quota 7 gol in Bundesliga). Non solo Terem(autore di 18 gol nella scorsa Ligue 1) e Kelechi(punta del Leicester di Maresca in alternativa a Jamie Vardy) e non solo i vari Ademolae Samuel, che pur non essendo centravanti veri, vantano ottimi numeri offensivi. La Nigeria si affida anche a, che considerando l'infortunio di Osimhen si candida per essere il volto della propria nazionale. E' ancoraLa carriera calcistica di Akor Adams - nato a Kogi State nel gennaio del 2000 - si apre a Kaduna, capitale dell'omonimo stato nel nord della Nigeria, dove. Da lì nell'agosto 2018 fa uno scatto verso l'Europa passando(attualmente nella seconda serie norvegese), dove trascorre poi 4 stagioni, prima di essere. E' qui che Adams sboccia: dopo una stagione 2022 di ambientamento in cui mette a segno 8 gol in 23 presenze, nel 2023 si attesta tra i migliori marcatori del torneo (ancora in corso), siglando. Ad accorgersi di lui è il, che ad agosto versaper strappare il 23enne e portarlo in Ligue 1.La sua prima stagione in Francia è partita col botto. Sono infatti giàda Adams, che si vanno ad aggiungere ai 15 timbrati in Eliteserien, dove il calendario copre l'anno solare da aprile a dicembre.- moltiplicando i gol in base ai coefficienti dei vari campionati -(punteggio 36,5): dietro di lui Amahldel Bodo-Glimt (punteggio 34,5), poi Harry Kane del Bayern Monaco (punteggio 30) e Serhoudello Stoccarda (punteggio 28). In quinta posizionedell'Inter (punteggio 24). Sì, ma è facile segnare in Norvegia dirà qualcuno. Beh, anche il Ligue 1 lo score non è male:. Chissà se in un futuro non troppo lontano potremo ammirarlo anche in Italia. Per ora, dovremo accontentarci di vederlo in Nazionale (quando e se arriverà la convocazione) accanto ai già numerosissimi centravanti di respiro internazionale.