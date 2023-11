La Ligue 1 ha fissato a mercoledì 6 dicembre la data per il recupero della partita di campionato francese tra Marsiglia e Lione, non giocata domenica scorsa dopo l'attacco da parte dei tifosi locali al bus della squadra ospite che ha causato il ferimento dell'allenatore italiano Fabio Grosso. Ancora da stabilire se la gara si giocherà a Marsiglia o in campo neutro.