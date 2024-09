Rabiot, offerta monstre dall'Al-Nassr. Dopo i no a Milan e Galatasaray, l'ex-Juventus ritroverebbe Ronaldo

Altro giro altra corsa.è rimasto probabilmente uno dei calciatori svincolati più importanti sul mercato e di giorno in giorno ci sono sempre più squadre che si stanno avvicinando a lui, e soprattutto a sua madre Veronique che ne cura gli interessi come agente, per proporgli contratti e opportunità per tornare subito in campo dopo che lo scorso giugno è scaduto il contratto che lo legava alla Juventus. E nelle ultime ore, dopo tanta attesa, a farsi avanti è statoche con un'offerta monstre potrebbe davvero convincerlo ad accettare.

fu in realtà rifilato alla. Il club bianconero aveva provato a prolungare il suo contratto prima al ribasso e poi anche alle stesse cifre percepite fino a giugno, ovvero da 7 milioni di euro annui con i vantaggi del decreto crescita. Nulla da fare, e allora da svincolato è stata la volta delche fino all'ultimo ha cercato di liberare uno slot in rosa per fare spazio a un colpo come il suo. Anche qui, però, l'offerta da 5 milioni annui è stata ritenuta troppo bassa dal francese che per lo stesso motivo in questi giorni ha detto no anche al

E in queste ora a rilanciare oltre ogni limite fissato finora per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore è statoin cui giocano Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic fra gli altri. La società araba, secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia ha prospettato a Rabiot un, suo ex compagno di squadra ai tempi della Juventus che vorrebbe provare a vincere il campionato per aggiungere un nuovo trofeo alla sua storica bacheca. La stella portoghese vuole provare ad aggiungere un centrocampista di livello europeo alla rosa per piazzare la rincorsa all'Al-Hilal campione in carica e all'Al-Ittihad che già sono a +2 in classifica in questo inizio di campionato.