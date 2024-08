Getty Images

Alexis Sanchez verso il ritorno all’Udinese: l’ex Inter pronto a vestire di nuovo la maglia bianconera

Redazione CM

13 minuti fa





Alexis Sanchez è pronto a rompere gli indugi. L’attaccante cileno, svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava all’Inter fino allo scorso 30 giugno, è vicino al ritorno all’Udinese.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, dopo settimane di trattative, l’attaccante cileno è pronto a tornare in Friuli 13 anni dopo e vestire nuovamente la maglia bianconera.



Nel corso dell'ultima stagione il cileno ha collezionato 33 presenze con la maglia dell'Inter, con da 4 gol e 5 assist all’attivo.



In bianconero dal 2008 al 2011, Alexis Sanchez ha totalizzato nella sua prima avventura con l’Udinese 21 gol e 20 assist in 112 presenze.