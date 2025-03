Allegri al Milan? Galeone: "Scudetto in 2 anni. Con Leao nessun problema, screzi risolvibili con Ibrahimovic"

. Il suo ex allenatore ai tempi del Pescara ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, quando poi la società ha scelto altre soluzioni, prima Fonseca e poi Conceiçao. Sarebbe perfetto per iniziare un nuovo ciclo: Max conosce l'ambiente e ha esperienza"."Massimiliano ha ancora una gran voglia di farsi vedere, ha un desiderio di rientrare pazzesco. Negli anni precedentiCerca una sfida stimolante e ama la Serie A, il Milan può offrirgli tutto questo".

, una squadra dove poter lavorare bene. Tecnicamente è una formazione di alto livello. Ha super giocatori: non è. In pochi li hanno. Max farebbe bene per tantissime ragioni: sono convinto cheBasterebbero al limite un paio di innesti, ma poca roba e senza svenarsi".Peccato che non abbia continuità e che non sia facile da gestire. Ma credo che allo stesso tempo sappia farsi voler bene, eQuando è tornato alla Juve, Allegri ha conservato l’identità di un tempo. Al Milan farebbe lo stesso, senza dover ribaltare niente. Ognuno ha il suo stile di gioco, di certo Allegri porterebbe serenità nelle valutazioni. Vero che ogni tanto perde le staffe, ma nelle scelte poi è sempre bravissimo. Sa capire al volo le categorie dei giocatori e farli rendere per quelle che sono le loro migliori qualità".

: ha forza e voglia, se gli insegni a giocare può fare la differenza. Ha ragione Max: è una squadra che si sistema in fretta".