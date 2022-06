Un incontro che non poteva passare inosservato e ha scatenato il web e i rumors di mercato. Ha fatto il giro dei social e dei media la foto che ritrae Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, con il neo-direttore sportivo del PSG Luis Campos , i due sono stati paparazzati in un noto hotel a cinque stelle del Principato di Monaco, dove Max si trova in vacanza con degli amici. Il rapporto tra i due è buono e di lunga data, considerando che fu proprio Campos, consigliere di, a suggerire il nome del tecnico per la panchina del. Ora un sondaggio esplorativo per quella del PSG, che prossimamente saluterà Pochettino e cerca ancora un nuovo padrone tra i tentennamenti die la candidatura di(oggi al Nizza) che si impone sempre più come la favorita, avendo già lavorato con Campos al Lille.- Allegri sondato, ma il tecnico livornese ha nicchiato sulla proposta dei parigini. Non se la sente di abbandonare la Juve, con cui ha un, dopo una stagione complicata e conclusa senza titoli. Avanti in bianconero quindi ma, evidenzia Il Corriere della Sera, resta un certo. Tre addii a zero già certificati () e nessun colpo ancora annunciato, nonostante il ritorno disia nell'aria. Non convincono, si legge, soprattutto la gestione della vicendae le alternative prospettate: da, giocatori che non hanno incontrato il pieno gradimento di Allegri che preferisce profili internazionali e d'esperienza per le battaglie europee. Senza dimenticare l'incertezza su Morata in attacco e sul futuro di De Ligt. No al PSG, Allegri resta alla Juve ma ora si aspetta uno sprint sul mercato.