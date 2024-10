Allegri, il suo cavallo Mr Darcy trionfa alle Capannelle durante Inter-Juventus

Getty Images

Mentre lapareggiava in modo clamoroso con l'a San Siro il derby d'Italia con il risultato di 4-4, l'ex allenatore bianconero, il cavallo di proprietà di Alma Racing, la scuderia di proprietà dello stesso Allegri. Non un successo qualsiasi, ma di quelli prestigiosi, sottolinea Corriere.it: il «Roma Champions Day» è infatti l'appuntamento più atteso dell'autunno capitolino, ribattezzato a ragione «la grande festa del galoppo italiano».

E le aspettative della vigilia sono state ampiamente rispettate, con il pomeriggio romano che si è confermato uno spettacolo, a partire dalla prima pattern di giornata, cioè il Premio Ribot Memorial Loreto Luciani (gruppo III), con protagonista di eccezione, appunto, Mr Darcy. Il cavallo di Allegri (montato da Tore Sulas), arrivato ai 400 metri finali decide di iniziare a fare sul serio, strappando per andare all'attacco della femmina Three Havanas (grande favorita) e imponendosi su Amabile e sul compagno di allenamento My Eternal Love. Allegri sfiora poi una clamorosa doppietta nella prova più prestigiosa di giornata, il Premio Lydia Tesio (gruppo II), pattern riservata alle femmine e monopolizzata dalla strepitosa prestazione di Sioux Life che vince davanti alla validissima Sun Never Sets (altra cavalla dell'Alma Racing e pupilla dell'allenatore livornese).