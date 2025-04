Il portiere rossonero è in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e, oggi, le trattative per il rinnovo dell'accordo sono in fase di stallo. Senza Champions l'offerta sarà in ribasso e potrebbe essere proprio Maignan a rifiutare. In quel caso? Venderlo potrebbe essere la scelta più giusta per evitare di trovarsi davanti ad un Donnarumma bis, ovvero all'addio annunciato del portiere titolare a parametro zero a fine del prossimo anno.