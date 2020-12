Massimiliano Allegri chiama, il Manchester United risponde? Il tecnico toscano, 53 anni, ha rilasciato un'intervista al prestigioso quotidiano britannico The Times via Zoom parlando in lingua inglese: "Ho allenato il Milan e la Juventus. Ora sto aspettando una chiamata dall'Italia, ma è difficile, o dall'Inghilterra. Mi piacerebbe fare un'esperienza di lavoro in Premier League".



"Il campionato è in crescita anche grazie ai tecnici stranieri, che hanno portato più cura all'aspetto tattico senza snaturare lo spirito del calcio inglese. L'allenatore deve essere uno psicologo: l'80% è psicologia, il 20% tattica. È importante capire i giocatori come persone, io lo faccio sfruttando anche la mia passione per le corse dei cavalli".