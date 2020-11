La trasferta di sabato contro il Sassuolo è l'ennesimo esame per Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. La società finora gli ha confermato la fiducia, ma ora serve una svolta. Ieri Conte ha provato la difesa a 4. Se la squadra non darà segni di risveglio, nonostante tutti i problemi legati all'ingaggio di Conte e al bilancio, la società non potrà che intervenire. C'è chi vorrebbe un ritorno di Spalletti (impossibile), chi la soluzione "alla Pirlo" con Cambiasso o Chivu, ma, nel caso, Zhang e Marotta hanno già pronta la carta su cui puntare. Sempre secondo Tuttosport, è la stessa che era pronta a essere giocata lo scorso 25 agosto se a Villa Bellini si fosse sancito l'addio con Conte: Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese vorrebbe tornare ad allenare e Milano è la piazza a cui ambisce. Sarebbe un ingresso simile a quello avvenuto a Torino nell'estate 2014, quando alla Juventus serviva un "normalizzatore" per riportare il sereno in un ambiente avvelenato dalle polemiche e dalle diatribe fra Conte e società bianconera.