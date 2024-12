Allegri, la Premier League dopo la Juventus: ci pensa il West Ham

Getty Images

è pronto a lasciarsi alalle spalle e per lui possono aprirsi le porte di una nuova avventura: ilpuò offrirgli un'occasione inA qualche mese dalla turbolenta separazione con i bianconeri, il tecnico livornese è ancora senza squadra ma dall'Inghilterra può arrivare la proposta giusta per tornare in panchina. In un intreccio che coinvolge due nomi che in estate erano stati vicini al Milan.- A lanciare la notizia è il Guardian: ilsta pensando di sostituiree tra i nomi valutati c'è proprio quello di, libero dopo l'addio alla Vecchia Signora.

- Allegri, all'inizio dello scorso giugno,con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza, fissata al 30 giugno 2025. Nell'accordo trovato con i bianconeri, il tecnico livornese, nonché ai bonus della stagione 2023/24 per la qualificazione alla UEFA Champions League e per la vittoria della Coppa Italia.- Perché il West Ham vuole cambiare in panchina? Non è stato un avvio di stagione per gli Hammers, eliminati dal Liverpool in Carabao Cup ma soprattutto sonocon soli 15 punti raccolti dopo 13 giornate, frutto di 4 vittorie, 3 sconfitte e ben 6 pareggi.

La sfida con il Leicester di questa sera (martedì 3 dicembre) può risultare già decisiva per, un nome circolato con grande insistenza sulla stampa italiana in estate., una possibilità fortemente contestata dai tifosi del Diavolo. I rossoneri avevano poi deciso di ingaggiaree lo stesso Lopetegui si era accasato al West Ham, ma l'avventura non è partita nel migliore dei modi.- Quello di Allegri non è l'unico nome per il dopo Lopetegui sulla lista degli Hammers, che non avrebbero ancora mosso passi concreti con l'allenatore toscano. La lista dalla quale attingere è lunga e c'è un altro profilo che stuzzica gli inglesi:. Il portoghese è libero dopo l'esperienza al Porto e, come Lopetegui,. Un altro nome che può entrare in corsa è quello di Graham, più indietro Christophe(oggi all'Al-Duhail in Qatar) e l'ex Borussia Dortmund Edin. Valutati da lontano anche Kasper, Rogere il tecnico dello Stoccarda Sebastian

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui