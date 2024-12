Juventus, i conti non tornano: oltre a Thiago Motta, è il mercato il vero capo d'accusa. E quello che verrà

Dopo l'ottavo pareggio in campionato e la sensazione di aver fallito l'ennesima opportunità di fare il salto di qualità,. La ricerca delle cause dell'improvviso calo di risultati e rendimento della squadra bianconera – iniziato lo scorso 30 ottobre col 2-2 casalingo contro il Parma – impone. Oltre alle cessioni di Matias Soulé, Moise Kean, Dean Huijsen, Samuel Iling-Junior, Enzo Barrenechea, Wojciech Szczesny, Filip Kostic, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Koni de Winter, Tiago Djalò, Adrien Rabiot, Federico Chiesa, Kaio Jorge e Alex Sandro. Con questa imponente serie di movimenti in entrata ed in uscita,atta a stravolgere un organico che fosse il più possibile in linea con l'idea di calcio del successore di Massimiliano Allegri.Escluso Cabal, uscito dai radar per motivi non dipendenti dalla sua volontà, l'apporto ad oggi dei nuovi arrivati è ben al di sotto delle aspettative generali.– lontanissimo parente del giocatore ammirato con la maglia dell'Atalanta –, il vero fiore all'occhiello della campagna acquisti di Cristiano Giuntoli, autore di 2 reti e 4 assist in 13 presenze totali. Sospeso al momento il giudizio su Kephren Thuram che, dopo un complicato periodo di adattamento, si sta ritagliando uno spazio sempre più significativo come mediano al fianco di Locatelli.I numeri sono questi, il rendimento complessivo della Juventus è sotto gli occhi di tutti, ma altrettanto onestamenteQuesto non toglie che molti di quelli che avrebbero dovuto essere il valore aggiunto nel calcio predicato da Motta oggi stanno recitando scena muta, o quasi. Altrettanto, considerato più adatto alle idee dell'allenatore e dalle pretese di ingaggio inferiori a quelle dell'ex Szczesny.– così come i circa 30 milioni messi sul piatto per arrivare a Nico Gonzalez – per investire magari su un attaccante alternativo a Vlahovic.per colmare i vuoti provocati dai gravi infortuni di Bremer e Cabal. E l'aggiunta di un attaccante che offra maggiori garanzie di Milik può essere un'opportunità da cogliere. In assenza di un grande budget, il dirigente bianconeroattualmente in organico: dal giovanead esuberi più o meno di lusso come. Mosse che sanno tanto di tentativo di rincorsa per non perdere altro terreno dalle posizioni di vertice in campionato e non allontanarsi dal vero obiettivo stagionale: la zona Champions League.