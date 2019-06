A volte ritornano. Dopo soltanto 5 mesi da una separazione resasi necessaria per i rapporti ormai deteriorati con l'ex allenatore Massimiliano Allegri, Mehdi Benatia può tornare alla Juventus. A riferirlo è l'edizione odierna de La Stampa, secondo cui ci sono stati già i primi contatti con l'entourage del calciatore marocchino, acquistato per 8 milioni di euro dai qatarioti dell'Al-Duhail nell'ultima finestra di mercato.



La Juventus ha perso due pedine importanti, in termini di esperienza, come Barzagli e Caceres e Chiellini corre verso i 35 anni: ragioni che inducono il management bianconero a optare per la più classica delle soluzioni da usato sicuro che, insieme all'arrivo di un giocatore di maggiore prospettiva (Demiral), completerebbe la batteria dei centrali a disposizione del prossimo allenatore. La prima idea del direttore sportivo Fabio Paratici era Stefan Savic dell'Atletico Madrid, stoppata sul nascere dalle pretese economiche del club spagnolo, ma il sì di Benatia al clamoroso ritorno a Torino può risolvere un problema prima ancora che lo si possa percepire come tale.