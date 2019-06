Rodrigo Bentancur sarà ancora a lungo un giocatore della Juventus. Il giocatore ha trovato con lui un accordo per il prolungamento del suo attuale contratto in scadenza il 30 giugno 2022. L'accordo c'è e secondo quanto appreso da Calciomercato.com verrà reso ufficiale soltanto verso la fine del mese. Il centrocampista uruguaiano ha però già trovato l'accordo su tutto, per un nuovo contratto quinquennale in scadenza 30 giugno 2024 e un aumento salariale fino a 2,5 milioni e con bonus a salire nel corso degli anni.