La Juve cade all'Olimpico contro la Lazio per 2-1. Allegri è a casa influenzato, sostituito dal suo vice Landucci. Una viglia di Pasqua amara per il mondo bianconero, ma comunque sia l'allenatore livornese è riuscito a gioire ugualmente per un altro successo, quello della sua cavalla Estrosa. La sua puledra ha vinto la 1600 metri del premio Seregno, importantissima prova che si svolge regolarmente all’Ippodromo di San Siro. Che Max sia un intenditore di Ippica non è una novità e, data questa vittoria di mezza lunghezza sulle rivali, contro ogni pronostico Estrosa è tra le favorite per il premio Regina Elena, uno dei trofei più importanti per cavalle di tre anni.