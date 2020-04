Tutto fermo: la Lazio, che aveva in mente di riprendere gli allenamenti in ritiro durante la prossima settimana, deve arrendersi di fronte al nuovo decreto del governo, che proroga lo stop fino al 13 aprile, anche delle attività sportive. Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio non molla: continuano senza sosta gli allenamenti personalizzati del professor Ripert.



ALLENAMENTI LAZIO – Nel frattempo, scrive sempre il Corriere dello Sport, alcuni giocatori si sono fermati per dei fastidi muscolari: sono fermi ai box Lucas Leiva e Denis Vavro. Cautela perenne per Adam Marusic, nel frattempo Senad Lulic e Lukaku sono all'estero, in attesa del via libera per tornare a Roma.