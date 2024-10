Alluvione a Valencia, rinviata ufficialmente la sfida con il Real Madrid

Getty Images

La tremendache sta colpendo il sud della Spagna e che ha visto tragicamente coinvolta la città di, su cui si è abbattuta di fatto una perturbazione che in un giorno ha scaricato la pioggia che dovrebbe cadere nell'arco di un anno, sta avendo inevitabilmente una ripercussione anche nel mondo dello sport e del calcio in particolare.Lo stato di calamità naturale non si è ancora placato, l'alluvione ha portato addirittura ad un bilancio che supera iLe immagini che arrivano dalla città, con file di macchine ammassate trasportate dalla violenza dell'acqua tolgono il fiato.

Il governo spagnolo ha annunciato tre giorni di lutto nazionale e, a partire da questo,che era prevista per sabato 2 novembre alle 21 allo stadio Mestalla proprio a Valencia. I giocatori del club si sono raccolti all'inizio dell'ultimo allenamento in un abbraccio e in un minuto di silenzio che tutto dice di come la comunità valenciana stia vivendo questo tragico evento.