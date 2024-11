Alluvione a Valencia, Simeone e Flick non ci stanno: "Non ha senso giocare questa giornata"

AFP/Getty Images

La situazione. L’alluvione che ha colpito questa zona della Spagna ha portato distruzione, dispersi e, per il momento,Una tragedia davanti a cuiSono state rinviate le partite di Ligae quelle di Segunda Division Castellón-Racing de Ferrol, Eldense-Huesca e Levante-Málaga. Diversi allenatori del principale campionato spagnolo, però, si sono schierati

è stato molto chiaro:Ciò che sta accadendo è qualcosa di molto difficile". Il tecnico dell’Atletico Madrid ha esordito così nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Las Palmas, per poi continuare: “È emozionante vedere come la gente stia aiutando con una pala o con quello che ha, e la solidarietà di tutti. Vogliamo aiutare dove possiamo. Ci sono persone che stanno vivendo momenti molto duri, è molto triste.e noi siamo qui".

Simeone, sobre suspender la jornada de Liga: "No tiene ningún sentido jugar" pic.twitter.com/CzO99BgN62 — MARCA (@marca) November 2, 2024

Giornata di derby, invece, perche affronterà l’Espanyol. Anche per il tecnico dei catalani, però, sarebbe stato a sospendere l’intera giornata:perché quanto accaduto a Valencia è una tragedia per la Spagna intera. Ne abbiamo parlato con Ferran Torres, che è di quella zona. Mi rendo conto che non sia facile prendere una decisione in merito. Noi mandiamo il nostro sostegno a tutte le persone colpite, ma decide la Liga".

Ancheha voluto dimostrare il proprio sostegno alla popolazione di Valencia,. L’ex attaccante del Crotone ha alzato una maglia con la scrittaper dimostrare la propria vicinanza alle vittime di questa tragedia.