Alluvione in Spagna: morto José Castillejo, ex giocatore del Valencia

Sono oltrenella regione di, in Spagna. Tra questi, è stata accertata la presenza anche di un calciatore: si tratta diAveva 28 anni e militava, club di Seconda Divisione (la serie B spagnola). Era cresciuto nell’Academy dele aveva giocato anche con il Paterna, il Torre Levante, il Buñol, il Recambio Colón del Valencia e il CD Roda del Castellon, tutte squadre della regione in cui era nato.A dare la notizia della sua scomparsa è stato proprio il suo club che ha parlato di “e espresso le più sentitealla famiglia e agli amici. Sui social è stato condiviso un messaggio di addio anche dalla squadra nella quale era cresciuto:vittima dei disastri della DANA. José Castillejo è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana.

Il disastro ambientale è stato causato dalla cosidetta, acronimo spagnolo che si può tradurre comeIl calcio spagnolo si è stretto attorno alle popolazioni colpite. Ilha donato un milione di euro,si sono impegnati in prima persona per aiutare gli sfollati, che si sono radunato nello stadio Mestalla. Diverse gare di Coppa del Re e di campionato sono state rinviate, tra cui