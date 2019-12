, si è subito rimesso in gioco, nonostante la forte delusione per il forzato addio agli azzurri. Il rapporto con De Laurentiis, al di là delle dichiarazioni di facciata, si è chiuso tra diverse incomprensioni. Non c’è questo però alla base delle prime idee del tecnico per migliorare la rosa di una squadra 15esima in classifica, con soli 4 punti sulla zona salvezza.L’obiettivo a breve termine è rialzarsi, poi potrà svilupparsi un progetto che si preannuncia lungo (contratto firmato per 4 anni e mezzo).L’obiettivo è far diventare i Toffees una squadra di vertice in Premier, pronta a rivaleggiare con i cugini del Liverpool e non solo.Due dei gioielli più preziosi del bistrattato emporio del Napoli. De Laurentiis però, nonostante l’evidente calo nel rendimento dei due giocatori (come di gran parte della squadra), non ha alcuna intenzione di far sconti ai possibili acquirenti.Accordo vicino per il prolungamento, come anticipato da calciomercato.com (QUI) , che porterà la scadenza del contratto dall’attuale 2021 al 2024. Ancelotti prepara l’assalto, De Laurentiis è pronto a rispondere.