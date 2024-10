Ancelotti "spoilera" il Pallone d'Oro 2024: "Sarà un mio giocatore, non può vincerlo nessun altro"

Getty Images

Carlonon ha alcun dubbio: il tecnico delcampione d'Europa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Barcellona, la partita più attesa nel panorama del calcio spagnolo. Una domanda è stata su chi, secondo lui, meriti di portare a casa il Pallone d'Oro 2024, che verrà assegnato al Theatre du Chatelet di Parigi il 28 ottobre."Possiamo dire che. Vini vincerà il Pallone d'Oro, per me è molto chiaro e non potrà vincerlo nessun altro. Allenare lui significa allenare uno dei migliori al mondo. È un ragazzo molto umile, ha fatto molti progressi come calciatore, diventando uno dei migliori al mondo. È il futuro Pallone d'Oro e ha la stessa umiltà e serietà del giorno in cui l'ho conosciuto".

Vinicius potrebbe essere ilOltre ad aver giocato un ruolo fondamentale nella vittoria della Champions League del Real Madrid, Vinicius ha affermato il proprio status di stella a livello planetario con una tripletta da urlo proprio contro il Borussia Dortmund, il medesimo avversario della finale di Wembley, pochi giorni fa nella terza giornata di League Phase.