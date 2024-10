Stop Rodrygo, c'è lesione: salta Real Madrid-Milan e il Clasico

AFP via Getty Images

Non è tutto rose e fiori, per le Merengues: dopo la grande vittoria in rimonta per 5-2 contro il Borussia Dortmund nella terza giornata di Champions League,, uscito nel finale e rimpiazzato da Tchouameni."Dopo gli accertamenti effettuati oggi dai servizi medici del Real Madrid al nostro giocatore Rodrygo Goes, è stato diagnosticato unEvoluzione in sospeso", il testo della nota emessa dalla Casa Blanca.

Si tratta di una, probabilmente dell'entità minore esistente, ma comunque di una lesione.che parte l'11 novembre:. Se ne riparla per il Leganes, tra un mese.Al posto di Rodrygo, Ancelotti può impiegareAnche l'ex rossonero Brahim Diaz è indisponibile per via di un problema fisico e ne avrà ancora fino alla metà di dicembre.