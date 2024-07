Anche la Roma ci prova per Rabiot

AFP via Getty Images

non è più un calciatore dellaperché il suo contratto è ormai scaduto al 30 giugno e ancora non è stato prolungato. Oggi il centrocampista classe 1995 è impegnato agli Europei 2024 con la Francia e ha rimandato la decisione sul suo futuro a dopo la fine del torneo.Nel frattempo le proposte non mancano e, secondo quanto riportato da Repubblica, oltre al, che ha pareggiato l'ultima offerta della Juventus da 7,5 milioni di euro per una durata triennale, un contatto lo sta portando avanti anche un altro club di Serie A.

Si tratta della Roma, conche sta chiedendo da tempo una mezzala dinamica da inserire in rosa e che vede in Rabiot il profilo ideale. Difficile però arrivare alle cifre chieste oggi dalla mamma Veronique.