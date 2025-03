C'è anche la Roma per Pioli: spunta la clausola per lasciare l'Al-Nassr

L'avventura diall'sembra essere vicina alla sua conclusione e per l'ex allenatore del Milan si aprono le porte per un ritorno in Serie A: spunta unaper lasciare il club saudita e due squadre del massimo campionato pensano a lui, lae laL'esperienza nella Saudi Pro League era cominciata nel migliore dei modi per l'allenatore parmigiano, dal suo arrivo a settembre 2024 al posto di Luis Castro l'Al-Nassr aveva inanellato quattro vittorie consecutive e rilanciato le proprie ambizioni. Eppure recentemente si sono intensificate le voci sul fatto che il rapporto tra Pioli e la società di Riad sia ormai sempre più vicino ai titoli di coda, complici due fattori.

- Il primo riguarda. Sono sempre più insistenti i rumors su una rottura tra il tecnico e l'asso portoghese, le ipotesi dellasono alimentate anche dallo stesso CR7 che in una recente partita di campionato ha manifestato apertamente il proprio disappunto per una sostituzione decisa da Pioli.A tutto questo si aggiungono risultati non all'altezza delle aspettative. Non tanto in campo internazionale, perché l'Al-Nassr è ancora in corsa nella AFC Champions League e a fine aprile giocherà i quarti di finale contro i giapponesi del Yokohama Marinos, quanto più nella Saudi Pro League, dove Ronaldo e compagni sono terzi in classifica a -10 dall'Al-Ittihad primo e -6 dall'Al-Hilal secondo e prossimo avversario dell'Al-Nassr alla ripresa del campionato.

- La somma di questi fattori ha messo in discussione la posizione di Pioli, che potrebbe lasciare quindi l'Arabia Saudita a meno di un anno dal suo arrivo. Tornare presto in Serie A è un'ipotesi tutt'altro che remota, anche perché le pretendenti non mancano. Laad esempio è un'opzione da non scartare. Igor Tudor ha preso le redini della squadra dopo l'esonero di Thiago Motta, ma il casting per la prossima stagione è aperto: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Roberto Mancini sono i nomi emersi nelle ultime settimane, ma il profilo di Pioli stuzzica la società bianconera ed è in piena corsa.

La novità è rappresentata dalla. O meglio, per i giallorossi si tratta di un ritorno di fiamma. Pioli era stato cercato dai capitolini dopo l'esonero di Daniele De Rossi, ma il tecnico parmigiano aveva già detto sì all'Al-Nassr e dunque l'opzione sfumò, con Ivan Juric che prese il posto di DDR. Ora i discorsi possono riaprirsi e il suo nome è tra i candidati forti per la panchina della Roma, anche perché il suo è in linea con l'identikit tracciato da Claudio Ranieri per la sua successione: quel "" è stato letto come riferimento a un exe Pioli, come Roberto Mancini e Maurizio Sarri, può sfoggiare un passato a forti tinte biancocelesti. Altro fattore da considerare è l'amicizia di lunga data che lega Ranieri a Pioli, da quando fu suo allenatore ai tempi della Fiorentina.

- Juventus e Roma due opzioni dunque e nel frattempo emergono novità anche sulle modalità con cui Pioli può liberarsi dall'Al-Nassr. L'allenatore, che a ottobre compirà 60 anni, è legato al club saudita con un contratto triennale (fino al 2027) con ingaggio da, ma nel suo accordo è presente una clausola rescissoria che gli permetterebbe di svincolarsi dalla società di Riad a giugno. Un dettaglio che renderebbe più semplice lavorare al suo eventuale ritorno in Italia: la pista si scalda.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui