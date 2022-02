Per cinque giorni Sanremo è al centro del mondo. C'è il Festival, l'Italia intera si blocca.tra promossi bocciati , c'è un filo sottile - sottilissimo - che accomuna la musica dell'Ariston al calcio.- Stavolta Zlatan Ibrahimovic non c'entra, a unire questi due mondi è il ruolo degli agenti.Lo spettacolo-mercato? Già, qualcosa di simile. Con la differenza che qui non ci sono sessioni dedicate ai trasferimenti.- E così un evento internazionale come Sanremo diventa una vetrina da sfruttare. L'avrà pensato anche Andrea Di Carlo, ex compagno di Arisa e manager di alcuni vip (ta i quali c'è anche Ibra), che secondo Dagospia ha consegnato al Festival due co-conduttrici al prezzo di una.da tempo lontana da tv e cinema. Un po' come quando un agente porta un giocatore in una nuova squadra, ma: 'Ci sarebbe da prendere anche lui'. Ecco, in questo caso sarebbe una lei.- Tra Coletta e il manager c'è un ottimo rapporto, tanto che a Di Carlo ha assegnato anche il ruolo di autore di "Oggi è un altro giorno" trasmissione condotta dalla sua assistita Serena Bortone.Musica e pallone, i protagonisti sono sempre gli agenti. Anche lo spettacolo ha i suoi Jorge Mendes.