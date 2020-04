Ancora Dopo le parole odierne , l'attaccante svedese - intervento a Dplay Sweden - ha spiegato: "Sono preoccupato, ricevo molti aggiornamenti su ciò che succede. Non penso però che possiamo fermare tutto, devo andare avanti e vivere la mia vita. Tutti devono essere responsabili"."Mi sento bene, sono molto felice di poter far parte di questo gruppo e di allenarmi con i ragazzi. Sono felice di essere qui, sono grato di avere questa possibilità"."Devo tornare in Italia come stabilito nel mio contratto. Devo rispettarlo, come professionista devo mantenere ciò che ho firmato"."Non lo so, ci sono molte cose in corso. Vedremo cosa succede, al momento non ci penso perché ho un contratto con il Milan. Hammarby? Ho sempre detto che non ci avrei giocato, ma ho detto anche altre cose che poi sono cambiate".