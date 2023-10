“Il Club Atlético Rosario Central si rammarica della morte della nostra tifosa Ivana Paula Garcilazo Bellón e respinge categoricamente qualsiasi atto di violenza”. Questo il breve comunicato del Rosario Central sulla morte di una tifosa in seguito alla sfida contro il Newell's Old Boys. Stando a quanto riportato da Tyc Sports, la donna era in sella alla sua moto tra l'Avenida Ovidio Lagos e Calle Pellegrini assieme al compagno, ed è stata colpita da un lancio di pietre, che si è rivelato letale. Al momento le persone detenute per l'accaduto sono due, mentre una terza è ricercata dalle forze di polizia in quanto ritenuta coinvolta nell'aggressione.