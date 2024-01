Anderlecht-Genk verrà rigiocata per un errore del Var: cos’è successo

Se in Italia si continua a discutere sull’uso della tecnologia nel calcio, quello che è successo in Belgio è clamoroso: la gara di campionato Anderlecht-Genk verrà rigiocata per un errore del Var. La partita era stata giocata il 23 dicembre scorso con la vittoria dell’Anderlecht per 2-1 tra le proteste degli ospiti. Risultato annullato, si riparte dallo 0-0.



L’EPISODIO - Le polemiche sono legate all’episodio del 21’: rigore per il Genk, van Heynen va sul dischetto, l’ex Leicester Schmeichel respinge ma Sor ribatte in rete. 1-0 per gli ospiti. Alt, interviene il Var perché il centrocampista nigeriano era entrato in area prima che il compagno calciasse. Ed effettivamente era così, ma anche due avversari erano con i piedi oltre il limite. Da regolamento il rigore sarebbe stato da ripetere, ma l’arbitro e il Var non si sono accorti che anche i due giocatori dell’Anderlecht erano entrati in area e ha così annullato il gol.



ANDERLECHT-GENK SI RIGIOCA - Dopo la sconfitta il Genk ha iniziato un’altra partita. In tribunale. Il club ha iniziato una vera e propria battaglia legale e oggi ha avuto ragione: il consiglio disciplinare della Lega Belga ha preso una decisione storica scegliendo di far rigiocare la partita.