Felipe Anderson sbarca a Londra, immortalato dalle telecamere di Sky Sport Uk. Tutto fatto, è nella capitale per la firma e le visite mediche con il West Ham. Circa 40 milioni totali che finiranno nelle casse biancocelesti per la cessione del brasiliano, lo stesso presidente degli Hammers, Sullivan, ha già dato conferma, manca solo l'ultimo passaggio burocratico. La Lazio si sta già muovendo sul mercato per sostituirlo.



MERCATO LAZIO - Per la Lazio un posto in meno in ritiro, ad Auronzo di Cadore, togli un posto a tavola. Non ci saranno neanche Lukaku e Patric: anche loro sono in partenza, non hanno svolto le visite mediche. Da piazzare anche Caicedo, chiuso dall'arrivo, imminente, di Wesley. Oggi ultimo allenamento nella capitale, domani inizierà ufficialmente la preparazione estiva.