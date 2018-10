André Silva torna a parlare del Milan e non solo. L'ex attaccante rossonero sta vivendo un inizio di stagione fantastico al Siviglia, dove è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto ed è diventato subito capocannoniere della Liga: "Non mi aspettavo di fare 7 gol e tutte queste vittorie. Sono sempre positivo ma non immaginavo fino a questo punto! Mi trovo bene in campo e fuori, devo dire grazie ai miei compagni e all'allenatore".



E il Milan? In teoria, André Silva è ancora un giocatore rossonero: "Gioco per il Siviglia, ma sono un giocatore del Milan almeno fino a giugno (il Siviglia avrà un'opzione di riscatto, ndr). Il calcio è calcio, nessun club è uguale. Non ho risposte per spiegare quello che è accaduto lo scorso anno in rossonero. So solo che quest'anno finalmente mi sento bene e ho voglia di fare più gol, vincere più partite possibili; e che la cosa fondamentale è la fiducia. Con la fiducia si può fare tutto". Alla domanda sulla scelta del Siviglia, Silva non ha dubbi: "Sapevo che a Siviglia avrei trovato un grande club, con la fiducia totale da parte di tutti. La mia famiglia mi ha seguito qui in Spagna, sono legatissimo alla famiglia".



La chiosa finale è su Cristiano Ronaldo: "Non sono l'erede di nessuno (sorride, ndr). Cristiano è Cristiano, ha fatto tantissimo... io sto iniziando adesso. Tutti sognano di eguagliarlo, ma c'è tanta strada da fare. Cristiano Ronaldo è una leggenda, voglio seguire i suoi passi... ma come André Silva".