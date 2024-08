Getty Images

. Dopo le polemiche per il match contro la pugile algerina Imane alle Olimpiadi di Parigi 2024, l'azzurra, a sorpresa, ha annunciato il suo ritiro dal pugilato: "Adesso? Dico ciao alla boxe". Queste le parole rilasciate a La Stampa. L'atleta italiana ha, poi, spiegato ancora una volta il motivo per cui ha deciso di abbandonare il match: "Non me la sono più sentita di combattere dopo meno di un minuto. Ho preso un colpo al naso e ho perso l’equilibrio, non respiravo e quindi ho detto basta".- "Non sono nessuno per poter giudicare. Non sono nessuno per prendere una decisione. Se questa ragazza è qui ci sarà un motivo. Io ho combattuto e sono salita sul ring, come è giusto che facessi. Nessuna protesta, mi adeguo alle regole. Mio padre ha voluto questo, lo faccio. Dio ha voluto questo, lo faccio. Va bene così. Il mio non saluto? Ho sbagliato, sono scesa dal ring per rabbia, ma non verso la mia avversaria".