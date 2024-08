AFP via Getty Images

Era l'incontro più atteso, quello più discusso.Il match era nell'occhio del ciclone, uno dei più contestati di tutte le Olimpiadi di Parigi 2024 ed era diventato un vero e proprioAl centro di tutto i valori ormonali della pugile algerina. Imane Khelif un anno fa non aveva potuto combattere nei Mondiali femminili per, ma per il Cio dopo ulteriori verifiche ha dato l'ok per la sua partecipazione, esattamente come nell'edizione di Tokyo 2020: la 25enne ha superato i test d'idoneità di genere, così come la taiwanese Lin Yu-tin, esclusa come Imane Khelif dai Mondiali di un anno fa,

L'INTERVENTO DI BENNACER

La decisione ha generato polemiche, intervenuto anche il ministro dello Sportche aveva manifestato preoccupazione ("Per la nostra atleta non garantite sicurezza ed equa competizione").A difesa di Imane Khelif si sono mossi diversi sportivi algerini, tra cui anche il centrocampista del Milan("Sta subendo un'ondata di odio ingiustificato").- In questo clima si è arrivati all'incontro di Parigi, durato meno di un minuto. Uno scambio di pugni,: l'azzurra prima si è fermata per un problema al caschetto dopo il violento destro, alzando la mano e tornando all'angolo, poi ha deciso di abbandonare. Dal labiale, Carini pare aver detto: "". E ancora: "".

- L'arbitro ha così decretato la fine dell'incontro e proclamato la vittoria di Imane Khelif, che avanza così ai quarti di finale. Subito dopo,. L'azzurra- Interpellato in merito alla presenza di Imane Khelif, pugile intersex che ha sfidato Angela Carini, ilha fatto chiarezza attraverso il suo portavoce,: "Non sono transgender (riferendosi anche alla taiwanese Lin Yu-Ting, ndr), ma donne che competono da tanti anni. Tutto ciò che ci è stato riferito sono voci, false informazioni che riguardano donne discriminate in passato. Non è una questione di gender - riporta Sportface.it -. Queste persone hanno partecipato a gare nazionali e internazionali, venendo selezionate perché avevano le carte in regola. Il testosterone non è un buon indice. Ci sono donne iperandrogene che, nonostante questo, possono gareggiare. Sono casi, va trovata una soluzione accettabile per tutti. Non credo sia una buona idea tornare ai giorni bui in cui, per determinare geneticamente il genere degli atleti, c’erano i test".

“Picchia troppo forte, non è giusto”. Brava Angela, hai fatto bene!

La nostra atleta si è dovuta ritirare contro Imane Khelif, prima di scoppiare in lacrime per tanti sacrifici andati in fumo.

Una scena davvero poco olimpica: vergogna a quei burocrati che hanno permesso un… pic.twitter.com/XMjYLSDOAb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 1, 2024

Pochi istanti dopo la fine del match, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo, ha espresso su X la sua opinione su quanto successo. Già nelle scorse giornate, il vicepremier si era schierato contro la pugile trans e la decisione di farla partecipare al tabellone femminile. Questo il suo messaggio

- Il Team Italia ha mandato un messaggio social a supporto di Angela Carini.- Interviene sulla vicenda anche la premier, che tuona: "Non sono d'accordo con la scelta del Cio, non lo sono da anni. Quando nel 2021 il Cio cambiò il regolamento su questa materia presentammo una mozione per segnalare le conseguenze che questo poteva avere. È un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell'atleta algerina la gara in partenza non sembra equa. C'erano anche profili legati alla sicurezza e bisogna fare attenzione, nel tentativo di non discriminare, a discriminare. Sono anni che tento di spiegare che alcune tesi portate all'estremo rischiano di impattare soprattutto sui diritti delle donne. Io penso che atleti che hanno caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammessi alle gare femminili e non per discriminare qualcuno ma per tutelare il diritto delle atlete di poter competere ad armi pari. Ringrazio Angela Carini per come si è battuta. Il fatto che Angela si sia ritirata mi dispiace ancora di più, io mi ero emozionata ieri quando ha scritto "combatterò' perché in queste cose contano anche dedizione, testa e carattere, ma conta anche competere ad armi pari. Questa dal mio punto di vista non era una gara ad armi pari".

- La stessa Angela Carini ha poi parlato a Rai2: "Ho abbandonato il ring perché. Non sono qui per giudicare e dire altro. Sono salita sul ring e l'ho fatto per mio padre fino all'ultimo. Ci ho messo tutta me stessa". Poi è scoppiata in lacrime.riporta altre dichiarazioni della pugile azzurra: "Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta. Esco a testa alta".- La Federazione calcistica algerina è intervenuta in difesa di Imane Khelif con un messaggio anche provocatorio: "Avete ragione, Imane Khelif non è una donna. E' una SUPER donna".