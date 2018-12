L'esultanza con cui Cristian Ansaldi ha festeggiato il gol del momentaneo 1-1 tra il suo Torino e il Genoa non è prevedibilmente piaciuta a molti di coloro che fino a quattro stagioni fa erano i suoi sostenitori.



A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, l'esterno argentino ha però spiegato come dietro al suo gesto non c'era alcun risentimento nei confronti della società rossoblù: “Chiedo scusa a tutti i tifosi del Genoa per l’esultanza, ma dopo tre mesi senza giocare ero davvero contentissimo di essere tornato al gol".



Ansaldi ha poi voluto accentuare il concetto garantendo che l'esperienza al Grifone resterà per lui indelebile: "I tifosi rossoblù li porterò sempre nel cuore".