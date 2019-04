A 32 anni suonati (33 il prossimo 20 settembre) Cristian Ansaldi sta vivendo a Torino la miglior stagione della sua esperienza italiana, iniziata nel 2015 con l'approdo al Genoa dallo Zenit e proseguita l'anno dopo con una difficile stagione all'Inter. Il teorico salto di qualità del terzino sinistro argentino, segnato dall'arrivo in nerazzurro, fu tarpato da un'annata complicata tra le gestioni de Boer e Pioli. Nell'estate 2017 l'Inter lo vendette al Torino in prestito oneroso biennale (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 2,4 milioni alla 40esima presenza in granata. Le 40 partite col Torino le ha raggiunte un mese e mezzo fa: l'Inter ha così realizzato compiutamente una cessione da quasi 4 milioni e mezzo complessivi, mentre il Toro ha acquisito definitivamente il cartellino di un giocatore che, soprattutto nel campionato attualmente in corso, si è rivelato un autentico uomo in più.



SUPER STAGIONE, ANCHE DA MEZZALA - Se il Torino sta cullando sogni europei, col 6° posto in Serie A a sole 3 lunghezze dalla zona Champions, lo deve anche ad Ansaldi, un elemento che qualsiasi allenatore vorrebbe in rosa. Esterno nel 3-5-2, ma anche mezzala all'occorrenza: Mazzarri l'ha infatti schierato nei 3 in mediana in 4 occasioni all'inizio del girone di ritorno. In sinergia con Armando Izzo, difensore di centro-sinistra nello scacchiere granata, Ansaldi ha reso la fascia mancina del Toro un fortino difficile da penetrare, e ha aggiunto a tutto questo una presenza offensiva mai così efficace nella sua carriera: sono 3 i gol segnati in questo campionato (record personale) a cui ha unito altrettanti assist. Tutto questo pur avendo saltato i primi 2 mesi per infortunio. Segno ulteriore delle sue professionalità e solidità. FUTURO GRANATA, RIMPIANTO INTERISTA - Il contratto di Ansaldi col Torino scadrà nel 2021, quando lui avrà 34 anni e andrà per i 35. Il club di Cairo è pronto così a godersi per altri due anni l'eterna giovinezza dell'esterno argentino. Con una domanda che continuerà ad aleggiare: siamo sicuri che due estati fa, negli stravolgimenti di organico dettati dall'avvento dell'era Spalletti, valesse la pena bocciare Ansaldi dopo una sola annata andando a spendere oltre 20 milioni per Dalbert?