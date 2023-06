Un’offerta quasi irrinunciabile per uno dei giocatori chiave nello scudetto vinto dal Napoli. Il Manchester United, dopo un paio di vertici con gli agenti, ha messo sul piatto un contratto pluriennale da 7 milioni di euro netti a stagione e ora Kim vacilla, pronto a dire sì. Il corteggiamento è in atto da almeno due mesi, il club azzurro deve correre ai ripari.Una volta definita la situazione societaria con la nomina del nuovo Presidente, i Red Devils predisporranno il pagamento per regalare a ten Hag il primo nome della lista per rinforzare la difesa.De Laurentiis vuole prima risolvere le questioni relative ad allenatore e direttore sportivo, poi intavolerà una trattativa con l’Atalanta. Perché Scalvini ora è in pole per raccogliere un testimone ingombrante come quello del sudcoreano.