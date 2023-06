Il Napoli cerca un nuovo allenatore dopo l'addio di Spalletti. Secondo la Gazzetta dello Sport, in pole position c'è Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, da anni nelle mire (e nelle grazie) del presidente De Laurentiis, sicuro di avere aperto un ciclo. Ma ci vuole pazienza: Italiano mercoledì è impegnato nella finale di Conference Leahgue, poi parlerà con la Fiorentina, club con cui DeLa ha ottimi rapporti e a cui non vuole fare torti. Servirà diplomazia, nel caso. Ma intanto i sondaggi continueranno. Con De Laurentiis guai a dare qualcosa per scontato.