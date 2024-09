Inter via Getty Images

La polemica lanciata dal patron della Fiorentina, Beppe Commisso, tornato ancora una volta a puntare il dito contro Inter, Milan e in parte Juventus, sulla loro gestione economica e in particolare sulla legittimità dei titoli e dei trofei vinti da club che, a suo dire, "non sa se potevano iscriversi ai campionati" ha trovato terreno di risposta semplice da parte di Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, che a margine della Assemblea della Lega Serie A ha risposto per le rime e senza giri di parole alle accuse arrivate da firenze."L'Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo"

"Ci incontreremo col Sindaco nei prossimi giorni"."Restare a San Siro? Per ora non ci sono risposte".