Araujo titolare in Coppa del Re: messaggio del Barcellona al mercato (e alla Juventus)

Federico Targetti

42 minuti fa



Ronald Araujo si allontana sempre di più dal centro dei discorsi di mercato: il difensore uruguayano del Barcellona, recentemente accostato alla Juventus, è tornato titolare questa sera nella partita di Coppa del Re contro il Real Betis di Siviglia, confermando di fatto sia le indiscrezioni che lo vogliono ancora al Barcellona dopo questa sessione di mercato.



"Vogliamo tenere tutti i giocatori in rosa. Araujo ha un contratto in corso, ma so che sta parlando con l'area tecnica. Troveremo una soluzione. E' un profilo che apprezziamo dal punto di vista professionale e personale. Ci sono alcune situazioni da considerare, per le quali non voglio entrare nei dettagli. Ma posso dire che c'è spazio per trovare una soluzione che soddisfi tutti", aveva detto il presidente del club blaugrana Joan Laporta. Hansi Flick ha di fatto confermato la direzione del lavoro del ds Deco verso la permanenza di Araujo.