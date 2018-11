La risposta io ce l'ho e ritengo pure che il mio margine d'errore sia pressochè prossimo allo zero, ma accetto eventuali smentite. Allora, ecco la mia risposta. Dieci lettere, eventualmente anche soltanto 4:. Detto questo, siccome per abitudine e forma mentis non credo ai complotti o alle combine,, nella gara di ritorno dei quarti giocata al Bernabeu. Fu ua partita memorabile quella disputata dalla squadra di Allegri, poi vanificata da un discutibile fallo commesso, all'ultimo minuto di recupero, nell'area bianconera, che il direttore di gara non esitò a sanzionare col rigore, decidendo di fatto la qualificazione delle merengues alle semifinali.(dove il Real fa ciò che vuole: a Ramos, squalificato, quella stessa sera venne permesso di scendere dalla tribuna e seguire la parte finale della gara in panchina)e lasciato che le due squadre si giocassero la qualificazione nei supplementari., il quale la scorsa estate si è permesso di abbandonarlo: in Champions ha ricevuto la sua prima espulsione, e - pur coi suoi 44 gol segnati la scorsa stagione, tra questi pure la rete più bella dell'intera Champions (la rovesciata contro la Juve, ndr), sul quale sono invece saliti altri due madridisti:Modric e Varane. Si, c'è Varane e non CR7. Da non credere. Strapotenza mediatica del Real, visto che i votanti del premio sono tornati ad essere anche i giornalisti.Come se non bastasse, Football Leaks ci ha fornito un ultimo, clamoroso tassello per completare il mosaico sul potere esagerato del Real:, guarda caso ancora con la Juventus. A Cardiff, dove Ramos risultò positivo ai controlli. La Uefa, dopo averne parlato col Real, decise di archiviare tutto. "Un semplice disguido, poi chiarito" fanno sapere dalla Casa Blanca.. Senza un approfondimento di inchiesta, una sanzione, nada de nada.In Italia i maligni (e sono un'infinità) ritengono che la Juventus sia potente tanto quanto il Real e che vinca in quanto sfacciatamente aiutata dagli arbitri.sui muscoli di Vialli e Del Piero.su partite combinate.. Poi subentrò magicamente la prescrizione e quella squadra ne uscì indenne. Come il Real dopo Cardiff.Siete ancora convinti che, in Italia, la Juve sia potente come il Real, o esiste forse un club che gode di maggiori protezioni, attenzioni, riguardi? 5 lettere, o eventualmente 14.