Argentina-Cile: formazioni, dove vederla in tv e streaming

16 minuti fa



Lautaro Martinez e compagni tornano in campo: si gioca Argentina-Cile.



L'Albiceleste, campione in carica delle ultime due edizioni della Copa America e del Mondiale di Qatar 2022, torna a concentrarsi sul cammino di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo.



Primo posto nel gruppo di qualificazione sudamericano per l'Argentina di Lionel Scaloni, con 15 punti conquistati dopo sei partite e una sola sconfitta contro l'Uruguay lo scorso novembre.



La Roja di Ricardo Gareca invece non può sbagliare, solo 5 punti ottenuti con una vittoria, due pareggi e tre sconfitte.



Tutte le informazioni su Argentina-Cile: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.