#SelecciónMayor El futbolista @PauDybala_JR de @OfficialASRoma se suma a los convocados por Lionel #Scaloni para los próximos compromisos de eliminatorias sudamericanas. pic.twitter.com/b0hP3jC0Hm — Selección Argentina (@Argentina) August 26, 2024

Il numero 21 della Roma – assente dal 28 marzo 2023 -, dopo aver rifiutato la corte dell'Arabia Saudita, è infatti stato convocato per i prossimi impegni che vedranno l’Argentina in campo per due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026. L’Albiceleste affronterà prima il Cile a Buenos Aires il prossimo 6 settembre, poi il successivo 10 settembre la Colombia a Barranquilla. L’annuncio arriva direttamente dai canali social della Nazionale.