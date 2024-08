Getty Images

Roma, è la sera di Dybala. Striscione all'Olimpico: "Corazon, alma y vida. Gracias Paulo"

14 minuti fa



Applausi, cori e tanto affetto. Allo stadio Olimpico di Roma è la grande sera di Paulo Dybala, inserito come titolare dal tecnico giallorosso Daniele De Rossi in Roma-Empoli, dopo il clamoroso rifiuto all'offerta dell'Al Qadisiyya in Arabia Saudita, ad affare praticamente fatto.



Oltre al boato dello stadio alla lettura del suo nome in formazione da parte dello speaker, la Joya è stata salutata da uno striscione dedicato in Tribuna Tevere. "Corazon, alma y vida. Gracias Paulo", il messaggio dei tifosi giallorossi all'attaccante argentino.