Argentina, Scaloni: "Dybala un top player, coraggioso a dire no all'Arabia. Castellanos può far bene"

Il commissario tecnico dell', Lionel, ha concesso una lunga intervista a Clank, in cui ha parlato a tutto tondo dei prossimi obiettivi della Seleccion e di molti dei suoi singoli fra cui anchee il- "Il no all'Arabia? È stato molto coraggioso. Oggi queste scelte d'amore, di restare dove ti amano, nonostante altrove ti offrano molto di più, valorizzano ancora di più ciò che uno è stato da ragazzino. Per noi è importante che continui a esprimersi ad alti livelli. Persone come Paulo è difficile trovarle. Gli saremo eternamente grati per come si è comportato. Parliamo di un top player, è uno dei migliori".

"L'ha fatto anche per la nazionale? Questo significa comprendere la situazione e volere il meglio per la nazionale e per la propria gente"."È fondamentale che i giocatori giochino al meglio per essere convocati con l’Argentina. Questi nuovi ragazzi, comee altri, possono fare bene se capiscono cosa chiediamo in ogni posizione del campo. Noi puntiamo ad aggiungere altri elementi in base a quello che ci manca. Abbiamo bisogno di calciatori a cui non scotti il pallone"."Sono insostituibili. Non sono giocatori che possono essere sostituiti, è impossibile. Non c'è alcuna possibilità, sia il Fideo che Leo sono giocatori unici".