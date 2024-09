Arsenal, Arteta: "Atalanta? Storia bellissima, vorrei conoscere Gasperini"

Getty Images

Il tecnico dell'Arsenalha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro l'Atalanta, esordio per entrambe le squadre in Champions League: "E' una partita difficilissima, sappiamo il livello dell'Atalanta e cosa ha fatto lo scorso anno. Sarà difficilissimo giocare qua"."Riccardo sta bene, si è allenato ed è contento. Per Odegaard vediamo..."."Sì, ne abbiamo parlato e la conosco bene, quando ero al City li abbiamo affrontati. Hanno una forma di giocare molto particolare, sono forti ma noi saremo pronti".

"Mi piacerebbe tanto conoscerlo. E' una storia bellissima, principalmente ha costruito lui la squadra. Non solo nel modo di giocare, ma anche nei comportamenti. Conoscere e prendere qualcosa da questi allenatori di esperienza è sempre positivo"."Ogni allenatore vorrebbe tempo, ma la realtà è molto diversa. Esiste l'oggi e forse il domani, poi basta. Per questo è giusto secondo me godersi anche il momento per noi allenatori...".