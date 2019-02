Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, parla di Mesut Ozil in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il BATE Borisov in Europa League: "Ozil? La chiave è nel suo cuore. Questa settimana ha lavorato bene, gli ho chiesto di essere concreto e di far bene in allenamento. Quando ti alleni al massimo rendi bene in partita. I miei giocatori devono essere al 100% fisicamente e mentalmente. Solo a quel punto vedremo Mesut con noi. Domani per noi sarà un match importantissimo, dovremo essere pronti ad andare anche oltre il novantesimo. Infortuni? Sokratis e Ramsey sono nuovamente a disposizione. Il nostro obiettivo è far bene, questa è una grande competizione con Chelsea, Napoli, Valencia e tante altre. Vogliamo andare più avanti possibile e magari vincere per conquistare anche un posto in Champions il prossimo anno"