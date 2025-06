Mancini: "Italia al Mondiale per vincerlo. Un errore lasciare la Nazionale, tornerei"

Calciomercato

ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "La Nazionale? Nel calcio capitano situazioni e momenti così. Il problema è che se ne sono accavallati due o tre. Più stupito di come sia finita con Spalletti o di com'è andata con Ranieri? Sinceramente non ho i mezzi per rispondere, dovrei conoscere i fatti nel dettaglio e non è così. E poi sono cose che riguardano altri allenatori, non mi sembra giusto entrarci".Oggi, chissà, saremmo ancora insieme: per provare ad andare al Mondiale. E magari, dopo aver vinto l'Europeo, per tentare la doppietta".

: io ho vinto con i club, ma se vinci con l'Italia è un'altra cosa. E perché si tornerebbe sempre dove si è stati felici. A Coverciano stavo da dio, con tutti. C'era proprio un bel clima. Quello che forse è mancato ultimamente? E come faccio a dirlo? Quello che posso dire è che conosco molti dei giocatori che ci sono anche oggi e mi è dispiaciuto per loro che si sia creata questa situazione.

, parlavano dell'Italia come della settima, ottava favorita. Abbiamo vinto scollinando semifinale e finale ai rigori? E l'Argentina non ha vinto il Mondiale battendo ai rigori l'Olanda e la Francia? Il nostro è stato un percorso lungo quattro anni, fatto di vittorie, di record: non una casualità. Lo direi ancora perché penso che si possa.: a sentire certi discorsi sembra che siamo già fuori. Troppo pessimismo? È la cosa più semplice da avere, perché rende di più: le cose negative sono quelle che fanno più notizia. Che fanno parlare".

, diciamo così. Sacchi ha detto che merito un'altra chance? Arrigo è un simbolo della Nazionale e un modello per gli allenatori. E sa di cosa parla. Ha detto anche che per la Nazionale lui rinunciò a due miliardi di lire? Beh,E con i giocatori ho parlato? Non dopo le ultime due partite, però non ci siamo mai persi: ci scriviamo, soprattutto se fanno belle cose con i club. Con loro c'è un rapporto importante, che resterà tale per sempre: per me sono giocatori speciali, e io credo di esserlo per loro".

, anche chi ha avuto Messi e Ronaldo non ha mai vinto senza un po' di quella. Parlavo prima dell'Argentina: se il Dibu Martinez a pochi minuti dal 90' non avesse fatto quella parata su Kolo Muani, avrebbero perso un Mondiale che poi hanno vinto ai rigori.Il calcio a volte dà e a volte toglie".

: di sicuro a 16 anni non li facciamo giocare come succede altrove. E che ai ragazzini mancano le tre-quatto ore di pallone con gli amici, prima di andare a fare i tre allenamenti settimanali con la squadra. In Argentina, Brasile, Uruguay li vedi giocare in strada; in Italia molto meno, ormai".E l'ho visto da vicino più volte. Ma ce ne sono anche altri, però se non li metti in campo come fanno a migliore? Un giovane deve giocare, stare fuori, giocare di nuovo, ma poi arriva il momento della cosa più importante: deve poter sbagliare.

Ma ho voluto aspettare, per vedere se avrei avuto una chance in Italia. Contatti con l'Inter per il post Inzaghi e con la Juve dopo il no di Conte?Una cosa è sicura: dev'essere una proposta che mi rende felice".