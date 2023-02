Kaoru Mitoma ha stregato la Premier League e non solo. L’ala del Brighton, quest’anno, ha collezionato 7 gol e 2 assist in 20 partite. Un’annata eccezionale per la star giapponese. Difatti, l’Arsenal ci ha puntato gli occhi fin da subito. I Seagulls, per lasciarlo partire, chiedono almeno 35 milioni di sterline.