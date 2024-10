Arsenal, infortunio Calafiori: come sta il difensore

Getty Images

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Preston North End, ha parlato dell'infortunio di Riccardorimediato contro lo Shakthar Donetsk in Champions League: "Da escludere il suo impiego in Europa contro l'Inter, mercoledì 6 novembre al Meazza. Il problema accusato al collaterale mediale del ginocchio destro non è grave, l'ex Bologna salterà anche gli impegni con l'Italia in Nations League, il 14 novembre contro il Belgio e il 17 novembre contro la Francia. Da valutare per il 23 novembre, quando i Gunners sfideranno il Nottigham Forest in Premier League.

Nell'ottobre 2018, in occasione del match di Youth League giocato a Tre Fontane tra Roma e Viktoria, il difensore romano era stato vittima di un infortunio: un brutto intervento dell'attaccante avversario Svoboda, gli procurò la rottura di tutti i legamenti del ginocchio sinistro, dei menischi e della capsula.