Arsenal-Liverpool 1-1 LIVE: la pareggia van Dijk di testa

La nona giornata di Premier League si chiude con il big match Arsenal-Liverpool. Federico Chiesa non è nemmeno in panchina.1-1Raya; Partey, White, Gabriel, Timber; Rice, Merino, Havertz; Saka, Trossard, Martinelli. All. ArtetaKelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, L. Diaz; D. Nunez. All. Slot: 9' Saka (A), 18' van Dijk (L): White (A), Luis Diaz (L)angolo da sinistra prolungato di testa da Luis Diaz che trova van Dijk, bravo a girare alle spalle di Raya.

: gran palla in verticale di White per Saka: l'esterno parte in posizione regolare, rientra su Robertson (che lo aveva tenuto in gioco) e col sinistro batte Kelleher.Ancora un buon lavoro dell'Arsenal al limite, palla fuori per Martinelli che calcia però malamente.' Martinelli mette in mezzo il pallone d sinistra, sul secondo palo Havertz arriva tardi.Saka prova dalla distanza, ma calcia sul fondoL'Arsenal sbaglia il lavoro in orizzontale, White non controlla e Salah, da 25 metri, calcia di prima intenzione ma non trova la porta di Raya.