Arsenal, infortunio al ginocchio per Calafiori: si teme per i legamenti, Inter a rischio

, protagonista della vittoria in casa contro lo Shakhtar Donetsk,. Il difensore azzurro è stato sostituito immediatamente da Mikel Arteta che ha inserito il giovane centrocampista classe 2006 Myles Lewis-Skelly.Le immagini che vengono mostrate lasciano presagire il peggio per l’ex braccetto del Bologna:Urla di Calafiori - che ha immediatamente alzato la mano in aria in direzione della panchina di Arteta e, nonostante abbia tentato di continuare, è andato di nuovo a terra e non ha potuto continuare la gara - che tutto lo stadio ha sentito: comprensibile la preoccupazione da parte di tutto lo staff tecnico e medico (immediatamente al lavoro per capire l'entità della problematica), ma solo le prossime ore potranno dare una visione più chiara della situazione., a fine partita, si è espresso così:

Il suo ko si aggiunge a una serie di defezioni in difesa: Timber è ancora alle prese con un infortunio, mentre William Saliba non ci sarà a causa del cartellino rosso rimediato nella sconfitta dello scorso weekend contro il BournemouthIn ogni caso,che, in passato, ha già subito un importante infortunio al ginocchio (sinistro, però. Rottura di tutti i legamenti del ginocchio sinistro, dei menischi e della capsula ai tempi delle giovanili della Roma).